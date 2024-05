Natação Americana disputa Regional Infantil a Sênior neste sábado

Equipe americanense erá representada por 41 nadadores, sendo 30 do masculino e 11 do feminino

A Natação Americana disputa neste sábado (18) o Torneio Regional Infantil a Sênior, em Limeira. A competição é organizada pela 2ª Região de Natação e é utilizada para obtenção de índices visando os campeonatos da CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) e FAP (Federação Aquática Paulista).

Esse será o último torneio de preparação antes do início do calendário estadual e nacional. Ao todo, a Natação Americana será representada por 41 nadadores, sendo 30 do masculino e 11 do feminino. Os atletas participantes possuem entre 13 e 17 anos de idade.

Lucas Dé é um dos atletas que competem pela Natação Americana – Foto: Elieser Mota / Natação Americana

Entre os nomes que irão integrar a delegação americanense estão Lucas Dé dos Santos, Rafael Rocha e Anna Dian. De acordo com o técnico da equipe, Fabio Cremonez, a competição será relevante até mesmo para os que já têm o índice.

“É uma competição importante, porque é o último torneio preparatório antes dos Campeonatos Paulistas e Brasileiros. Para uma parte do grupo, vale a obtenção de índice para participar desses campeonatos, enquanto para a outra parte, que já tem o índice, serve como um ajuste final”, disse.

As provas acontecem a partir das 8h, com previsão de encerramento às 20h. Ao todo, são 407 atletas de 22 equipes diferentes, incluindo o Esporte Clube Barbarense. A equipe de Santa Bárbara d’Oeste terá 13 nadadores, sendo sete masculino e seis feminino.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.