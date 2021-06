Vanderlei Macris anuncia verba de R$ 100 mil para a Camisa 1

O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciou nesta terça-feira (8) que, por indicação dele, o governo estadual destinará R$ 100 mil para a Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana. Ele deu a notícia em visita à sede do projeto, no período da manhã.

Parlamentar tucano se encontrou com representantes da Escola de Goleiros – Foto: Divulgação

O parlamentar já havia viabilizado R$ 219 mil para a escola, que, com o dinheiro, construiu dois novos campos de futebol society, inaugurados em outubro do ano passado.

“A verba que veio de construção do deputado permitiu que o centro de treinamento fosse o maior da América Latina. E agora nós temos um novo objetivo, que é ser o maior do mundo”, disse Vander Batistella, idealizador e coordenador da escola.

Outros dois representantes do projeto estavam presentes no encontro com o deputado: o presidente Erivelton José de Barros e o diretor Amarildo Gomes.

O recurso anunciado nesta terça ajudará na aquisição de novos alambrados para os campos e na construção de um novo muro de proteção.

“São 150 crianças de Americana e região atendidas pela escola, que é referência no País. Crianças que utilizam seu tempo livre com o esporte, que contribui para formação de atletas e também de bons cidadãos. Acredito que o que já é bom vai ficar ainda melhor com as melhorias orquestradas pelo Vander e pelos demais responsáveis”, completou.