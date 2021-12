Camisa 1 recebe visita de 32 jovens goleiros de Sertãozinho

A Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, recebeu nesta quarta-feira (1º) a visita de 32 alunos e três professores da EF7, que trabalha com o mesmo foco em Sertãozinho.

Eles saíram de sua cidade na madrugada, às 5 horas, e chegaram a Americana após três horas de viagem. Recebido pelos goleiros da turma da manhã, o grupo conheceu a estrutura do projeto americanense e depois fez um treinamento.

Alunos da EF7 foram recebidos pela turma da manhã, nesta quarta (1º) – Foto: Alex Ferreira / Camisa 1

Leandro Querubim, de 6 anos, não gostou de levantar da cama. Mas, em compensação, curtiu o treino. “Não gostei de acordar cedo. Gostei de defender as bolas. Foi um treino diferente”, disse.



Com 15 anos, Pedro Pires quer ser goleiro profissional. Fã dos goleiros Alisson e Donnarumma, o garoto, que já treinou no Desportivo Brasil, de Porto Feliz, elogiou a Camisa 1. “A viagem foi cansativa, mas a experiência foi positiva, com treinos e treinadores qualificados”, afirmou.



Vitor Moreira, professor da EF7, destacou a importância dessa vivência na escola americanense. “É um sonho estar aqui. Valeu a pena ver o sorriso no rosto de cada criança. Para a gente, como professor, também foi uma experiência bem legal estar aqui, em um espaço que é referência para nós”, comentou.



Vander Batistella, idealizador da Camisa 1, também comemorou a experiência. “Sempre que há essa oportunidade de troca de experiências entre escolas e goleiros, ficamos muito felizes. Foi um dia especial para eles e também para nós”, declarou.