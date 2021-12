Documentário da Escola de Goleiros Camisa 1 encerra gravações

Últimas filmagens aconteceram na sede do projeto, num campo de terra do Jd. Brasília e na casa dos pais do goleiro Daniel Fuzato

Alunos da Camisa 1 e garotos do Jardim Brasília participaram das cenas gravadas – Foto: Divulgação

O documentário que conta a história do goleiro Daniel Fuzato, goleiro da Roma-ITA, e da Escola de Goleiros Camisa 1, de Americana, teve suas últimas cenas gravadas em Americana nesta terça-feira (21).

Entre segunda e terça, as filmagens aconteceram em três locações, na sede da Camisa 1, em um campo de terra do bairro Jardim Brasília e na casa dos pais de Fuzato.

As cenas contam, por exemplo, como foi a chegada do goleiro à Escola de Goleiros. Houve captação das fotos de arquivo pessoal, camisas de futebol e troféus. No campo de terra, as gravações contaram com a participação de alunos da Camisa 1 e garotos do bairro.

“Foram dois dias especiais, em que conseguimos mostrar que o futebol acontece nos mais diversos lugares: na rua, no society e em um campo de terra, em uma linda praça. Cenas que hoje são difíceis de acompanhar, como um garoto com um chinelo nas mãos fazendo a vez das luvas, pés no chão, sol quente e muita alegria, que faz a gente se apaixonar pelo futebol”, disse o jornalista Alex Ferreira, roteirista e idealizador do filme.

A partir de agora, todo o material captado parte para o processo de edição de vídeo e produção de áudio. A estreia do filme está marcada para 26 de abril de 2022, quando se comemora o Dia do Goleiro.



A obra tem realização do Proac (Programa de Ação Cultural) e da produtora iTV Vídeo e Comunicação, patrocínio dos Supermercados São Vicente e da Papirus, além do apoio da Sanfarma, MBM Logística, Indústrias Najar e Camisa 1. A produção cultural é da 3marias e a direção geral é de Pablo Uranga.