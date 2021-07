Sartori estreia nas Olimpíadas, mas não se classifica para semifinais

O americanense Murilo Sartori fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio neste domingo (25), durante a prova de 200 metros nado livre. Com o tempo de 1:47:11, Sartori ficou em último na sua bateria e não se classificou para a próxima fase.

Decisão de escalar Sartori para a prova ocorreu na última semana, uma vez que a CBDA (Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos) optou por poupar o nadador Breno Correia, que disputa também o 4x 100 m, prova em que há mais chances de conquistar uma medalha. Nesta manhã, a equipe, formada também por Pedro Spajari, Gabriel Santos e Marcelo Chierighini avançou para a final da prova com o quinto melhor tempo (3:12.59).

Ainda nos 200 m livre, o nadador Fernando Scheffer avançou para as semifinais com o segundo melhor tempo da prova (1:45:05), prova que será disputada ainda hoje, mas durante a noite no horário de Brasília.

Murilo ainda participará do revezamento 4x 200 m nado livre, agendado para terça-feira (27). O americanense vai nadar em parceria com Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube.