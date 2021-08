Rio Branco vence o XV de Piracicaba por 3 a 1 no último teste antes da Bezinha

Equipe do técnico Bira Arruda estreia no Estadual no próximo sábado, contra o Grêmio São-Carlense, em Americana

O Rio Branco venceu na manhã deste sábado (14) a equipe do XV de Piracicaba, pelo placar de 3 a 1, no último jogo-treino antes da estreia no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. A partida foi realizada no estádio Décio Vitta, em Americana.

Técnico Bira Arruda teve mais uma oportunidade para testar o time para a disputa da Bezinha – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A partida teve dois tempos de 45 minutos cada e o Tigre saiu na frente, com Crepaldi, que chutou e viu a bola desviar no atacante Agnaldo antes de entrar. O time visitante chegou à igualdade ainda nesta etapa, deixando o marcador em 1 a 1.

No segundo tempo, o técnico Bira Arruda promoveu algumas mudanças e o time de Americana deslanchou no jogo, marcando 2 a 1 em gol contra, após cruzamento de Bruno ser desviado pelo defensor do XV de Piracicaba contra sua própria meta. O terceiro foi anotado por Rodrigo Guimarães.

Agora, a equipe se reapresenta nesta segunda-feira, no período da tarde, para dar início à última semana de preparação antes da Bezinha. O Tigre estreia contra o Grêmio São-Carlense, no próximo sábado (21), às 15 horas, no Décio Vitta.