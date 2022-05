Rio Branco retoma treinos e já mira partida contra o Independente

Após vitória no domingo, equipe de Americana já pensa no início do segundo turno da fase de grupos

Após a vitória por 2 a 1 sobre o União São João, em Araras, no último domingo, o elenco do Rio Branco se reapresentou nesta segunda-feira e já retomou os treinos, visando a partida de sábado, contra o Independente, no estádio Décio Vitta, em Americana, no primeiro jogo do segundo turno do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

O técnico Betão Alcântara afirmou que a preparação do grupo de jogadores segue a mesma, alternando os dias de trabalho em dois períodos com outros com atividades em somente um período, sempre com ajustes pontuais e foco na vitória.

Técnico Betão Alcântara destacou o desempenho de sua equipe no primeiro turno da Bezinha – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Em relação à preparação para o jogo de sábado, contra o Independente, a gente tem procurado manter o trabalho que a gente faz toda semana, muda uma atividade ou outra, mas o foco é sempre o mesmo, em torno de deixar os jogadores motivados, focados nos objetivos que nós temos no campeonato”, disse Betão.

O comandante ainda destacou o desempenho do Tigre no primeiro turno da Bezinha, explicando que espera mesma dedicação de seus comandados nas próximas partidas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Terminamos bem o primeiro turno. Em cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota. Agora é fazer de tudo para entrar com o pé direito nesse segundo turno e buscar os pontos necessários para a gente sacramentar a classificação”, completou o treinador.

O Rio Branco é o vice-líder do Grupo 4 da Bezinha, com dez pontos, um a menos que a Itapirense, que lidera a chave com 11. O Amparo é o terceiro, com oito pontos, seguido pelo Independente, que tem cinco, mesma pontuação do Paulista, quinto colocado. A lanterna é do União São João, com apenas um ponto.