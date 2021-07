Rio Branco passa a ter ônibus para os treinos externos

O Rio Branco passou a contar nesta semana com um ônibus personalizado para deslocamentos de curta distância para os treinos do elenco que disputará o Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha, que começa em agosto.

Veículo foi viabilizado com a ajuda de empresas parceiras – Foto: Rio Branco E.C. / Divulgação

Segundo a diretoria, o veículo precisou passar por pequenos reparos e está apto a transportar o elenco do time de Americana em treinamentos externos, cuja realização é prática comum no clube, a fim de evitar o desgaste do gramado do estádio Décio Vitta.

Diversas empresas ajudaram na reforma e adequação do veículo e, sendo assim, terão seus nomes estampados no ônibus do Tigre.

O clube destacou ainda que, no caso do transporte para o jogos, existe há três anos uma parceria com a Lirabus, que proporciona viagens com maior segurança e conforto para o grupo, sejam elas em pequenas ou em grandes distâncias.

ZAGUEIRO

Ainda nesta quinta, a diretoria anunciou o desligamento do zagueiro Machado do clube, por motivos não divulgados. A única informação é a de que ele deixou o Tigre após conversa com os dirigentes.

Machado estava no Rio Branco desde fevereiro de 2020 e teve atuações de destaque, marcando inclusive o gol que garantiu a classificação à segunda fase da Bezinha do ano passado, no dérbi contra o União Barbarense, que teve vitória por 3 a 2 da equipe americanense.

O comunicado sobre a saída foi encerrado com agradecimento pela dedicação do jogador enquanto vestiu a camisa do Tigre e votos de sorte na sequência da carreira.