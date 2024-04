Rio Branco inicia semana de trabalhos de olho na semifinal contra o XV de Jaú

Tigre entra em campo no sábado, no Décio Vitta, na partida de ida; equipe classificada garante acesso à Série A3

Após o empate sem gols diante do Taquaritinga, fora de casa, no sábado (13), que garantiu a classificação à semifinal do Campeonato Paulista da Série A4, o Rio Branco se reapresentou na tarde desta segunda-feira (15), de olho na partida de ida. O Tigre inicia a busca pelo acesso à Série A3 neste sábado (20), contra o XV de Jaú.

O jogo será às 15h, no estádio Décio Vitta, em Americana. Já o duelo de volta será no domingo da semana seguinte, dia 28, às 10h, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú.

Além de chegar à final da competição, a equipe que se classificar irá jogar a Série A3 do ano que vem. Assim como nas quartas de final, o critério de desempate é a melhor campanha.

Técnico Raphael Pereira espera grandes dificuldades contra o XV de Jaú, pelas semifinais da Série A4 – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Assim, para garantir o acesso, o Rio Branco terá de vencer no placar agregado. Na primeira fase, o Tigre venceu o Galo da Comarca por 2 a 0, jogando em casa, em partida válida pela 13ª rodada. No entanto, o técnico Raphael Pereira entende que o mata-mata se trata de um novo campeonato.

“São situações diferentes, é outro ambiente. A concentração vai ter de ser muito maior, acredito que vá ser um jogo bem aberto, porque o XV de Jaú é uma equipe qualificada e já demonstrou isso na competição. Foi um jogo muito difícil em Americana. Vamos trabalhar forte durante a semana, manter a concentração e os pés no chão. Sabemos que vai ser muito difícil, mas estamos preparados”, disse ao LIBERAL.

Regenerativo

Nesta segunda-feira, os atletas que foram titulares no fim de semana participaram de atividades regenerativas no Décio Vitta, enquanto aqueles que não jogaram ou entraram no decorrer da partida treinaram com a equipe Sub-20. O atacante Raphael Lopes, que deixou o campo com um desconforto, será avaliado durante os trabalhos.

O outro confronto de semifinal será entre Francana e Ska Brasil. O jogo de ida está marcado para sábado, às 19h30, em Santana de Parnaíba, enquanto a partida de volta será disputada também no domingo seguinte, às 10h30, em Franca.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin