Rio Branco inicia jornada em busca do acesso na Bezinha

Começa neste sábado a caminhada do Tigre no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha. Às 15h, a bola rola para Rio Branco e Paulista de Jundiaí, no estádio Décio Vitta, em Americana, em jogo válido pela primeira rodada do Grupo 4 da competição.

Neste ano, o time americanense trouxe o gerente de futebol Brenno Presotto, que articulou a montagem do elenco que será comandado pelo técnico Marcus Paulo Grippi. Para a rodada inicial da Bezinha, 26 jogadores estão registrados na FPF (Federação Paulista de Futebol).

Em relação à equipe que disputou o campeonato no ano passado, apenas o volante Jair retorna para 2023. Na ocasião, o Tigre foi eliminado na segunda fase e fez a sua pior campanha desde que começou a disputar a divisão, em 2019.

O lateral-direito Williams Bahia, que veio após passagem pelo Azuriz, do Paraná, falou sobre a preparação do time. “A expectativa é muito grande, a gente vem trabalhando, tivemos dois meses de pré-temporada, trabalhando firme e forte a cada dia para estrear bem”, disse durante a apresentação dos novos uniformes, na última quarta-feira.

Outro atleta presente no evento, o volante Nicolas Bortolotte, ex-Votuporanguense, espera subir o Rio Branco de divisão. “Fizemos uma preparação muito boa, estamos bem focados e confiantes no trabalho. Espero que a gente faça uma boa estreia, um bom campeonato, e consiga o acesso”, completou.

O grupo do Tigre conta, além do Paulista, com Amparo, Colorado Caieiras, Ska Brasil e União Barbarense. Neste ano, a Bezinha terá 20 rebaixamentos, graças à criação da 5ª divisão. Com isso, se livrarão do descenso as equipes que chegarem até a terceira fase – as que forem eliminadas antes, estarão rebaixadas. *Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin

Elenco

