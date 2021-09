Rio Branco busca classificação antecipada contra o Independente

Se vencer, Tigre garante vaga no mata-mata com duas rodadas de antecedência; jogo acontece neste domingo, no DV

Basta uma vitória neste domingo (19), diante do Independente, para que o Rio Branco garanta classificação para as oitavas de final do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. A bola rola a partir das 10 horas, no estádio Décio Vitta, em Americana.

Após essa partida, ainda faltarão duas rodadas para o fim da primeira fase. Mas, se vencer o Galo de Limeira, o Tigre já terá um lugar carimbado entre os três primeiros colocados do Grupo 3, que estarão garantidos no mata-mata.

Time de Bira Arruda acumula cinco jogos de invencibilidade – Foto: Claudeci Junior / Rio Branco

Atualmente, a equipe americanense lidera a chave com 14 pontos, quatro a mais que o quarto colocado, o São Carlos. Adversário do dia, o Independente aparece em terceiro lugar, com 12. Além dos três primeiros de cada chave, o melhor quarto colocado no geral também avança.

Além de ir atrás da vaga antecipada, o Rio Branco também defende neste domingo a primeira posição da chave.

Em caso de derrota, o Tigre será ultrapassado pelo rival e também poderá ser deixado para trás pelo vice-líder, o Grêmio São-Carlense, que soma 12 pontos e tem pela frente o clássico municipal contra o São Carlos. O dérbi também começa às 10 horas, no estádio Luiz Augusto de Oliveira.

Porém, não há motivo para pessimismo, até porque a equipe americanense acumula cinco jogos de invencibilidade, com uma sequência de três vitórias e dois empates. Em casa, inclusive, o time comandado pelo técnico Bira Arruda possui 100% de aproveitamento, com três triunfos.

Para o duelo deste domingo, o treinador conta com o retorno do zagueiro Casão, que cumpriu suspensão no jogo passado por acúmulo de cartões amarelos.

Retrospecto

Segundo o jornalista e historiador Gabriel Pitor, Rio Branco e Independente se enfrentaram 45 vezes na história, com 17 vitórias do Tigre, 12 do Galo e 16 empates.

Na última vez que os times se encontraram, no primeiro turno desta Bezinha, houve empate por 2 a 2. O confronto aconteceu em 22 de agosto, no estádio Comendador Agostinho Prada, em Limeira.

Ficha técnica:

RIO BRANCO

Felipe Ramos; Renan, Rodrigo Silva, Casão e Leandro Guizi; Nicola, Cristiano e Luis Antonio; Rodney, João Celeri e Rodrigo Pelé. Técnico: Bira Arruda.

INDEPENDENTE

Romário; Ronaldo, PC, PV e Reinaldo; Murilo, Matheus Oliveira, Dieguinho e Pedrinho; João Victor e Fabrício. Técnico: Petterson Martins.

ÁRBITRO: Pietro Dimitrof Stefanelli.

LOCAL: Estádio Décio Vitta, às 10 horas, em Americana (SP).

TRANSMISSÃO: Rádio Clube (AM 580).