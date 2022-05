Rio Branco apresenta mais três reforços para a sequência da Bezinha

Volante Jair, meia Lucas Dantas e o zagueiro Diogo já treinam com o elenco do técnico Betão Alcântara

A diretoria do Rio Branco anunciou nesta quinta-feira (19) as contratações de mais três jogadores para a sequência do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha.

O volante Jair e o meia Lucas Dantas, ambos ex-Votuporanguense, e o zagueiro Diogo Vasques, que estava na Inter de Limeira, já treinam com o grupo do técnico Betão Alcântara. Todos os três atletas têm 20 anos.

Da esquerda para a direita, Diogo, Jair e Lucas Dantas – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

“O nível que buscamos é de atletas que venham para brigar por posição”, destacou o vice-presidente de futebol do Rio Branco, Luis Guilherme Gallo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Após o anúncio, os atletas aguardam apenas a publicação de seus nomes no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para que estejam regularizados e possam estrear.

O Tigre segue em preparação para a partida do próximo domingo (22), contra o União São João, em Araras, pela quinta rodada da Bezinha. A equipe de Americana está na vice-liderança do Grupo 4, com sete pontos, três a menos que a líder Itapirense, que tem dez.