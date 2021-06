Rio Branco anuncia dois jogadores com histórico de acessos na Bezinha

O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (16) a contratação de dois jogadores com histórico de acessos no Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha. Os novos reforços são o meia-atacante Agnaldo e o centroavante Souza, ambos de 22 anos.

Agnaldo e Souza foram anunciados pelo Tigre nesta quarta-feira – Foto: Thiago Barreto / Rio Branco

Souza estava no São José na campanha do título da Bezinha em 2020, quando marcou três gols. Em 2019, ele já havia conquistado outro acesso na competição, desta vez pelo vice-campeão Marília. O atacante também tinha anotado três tentos naquele ano.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Agnaldo foi adversário de Souza na final de 2020. À época, ele defendia o Bandeirante de Birigui, que também subiu de divisão. O atleta balançou a rede em quatro oportunidades no campeonato.

Nesta temporada, Agnaldo atuou pelo Comercial na Série A3 e ajudou sua equipe com um gol. O jogador, inclusive, já passou pelo Tigre em 2017, na categoria Sub-20.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Com os dois, o elenco riobranquense passa a ter 19 atletas confirmados para a Bezinha de 2021, que começa no dia 22 de agosto. O time trabalha desde março sob o comando do técnico Marcos Campangnollo.