Reformada, praça no Cidade Jardim ganha novos atrativos

26 out 2021 às 07:55

Espaço conta com campo de malha, minicampo de futebol, quadra de areia e pista de caminhada

A Praça de Esportes Guilherme Assunção, do bairro Cidade Jardim, agora conta com campo de malha, minicampo de futebol, quadra de areia e pista de caminhada. A construção desses espaços foi uma parte da reforma realizada pela Prefeitura de Americana no local.

Prefeito Chico Sardelli entregou as obras nesta segunda-feira – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Nesta segunda-feira, o prefeito Chico Sardelli (PV) fez uma solenidade para a entrega das obras, que ainda incluem a ampliação do centro comunitário, a implantação de uma nova iluminação e a troca do gradil de proteção. A administração também construiu vestiários e um depósito.

Segundo a secretária municipal de Esportes, Grasiele Rezende, o espaço terá atividades para a terceira idade e aulas de karatê e futebol, além da prática de malha. “É motivo de muita alegria poder proporcionar isso para a população”, disse.

A reforma, que teve início na gestão Omar Najar (MDB), aconteceu graças a um repasse de R$ 1,8 milhão do governo federal, com contrapartida de R$ 199,9 mil. A prefeitura também investiu mais R$ 43,7 mil com recursos próprios.