Natação Americana conquista 4 medalhas no Paulista Infantil de Inverno

A equipe Natação Americana conquistou quatro medalhas na disputa do Campeonato Paulista de Inverno, realizado no último final de semana, em Santo André, na Grande São Paulo.

Os medalhistas do time americanense foram Antonio Kieper, que levou o ouro nos 100 m peito, na Infantil 1; Mateus Prado, que ficou com a medalha de prata nos 1500 m livre e com a de bronze nos 400 m livre, ambas na Infantil 2; e, por fim, João Guilherme Bodemeier, que também conseguiu um bronze, mas nos 1500 m livre, na Infantil 2.

Atletas que representaram a Natação Americana na competição estadual – Foto: Natação Americana / Divulgação

Ao todo, participaram da competição estadual 315 atletas de 42 equipes diferentes. A Natação Americana disputou o torneio com dez nadadores.

BRASILEIRO

Desde esta terça-feira (28), a equipe americanense está disputando o Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, realizado no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, com um total de oito atletas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nas provas de terça, o revezamento 4×100 medley misto, na categoria Juvenil, formado pelos atletas Lucas Pelegrini, Manuela Sega, Thays Santos e Evandro Bueno, terminou em sexto lugar. Nos 1500 m livre, na Juvenil 2, João Francisco Guedes fechou na 15ª colocação.

Nesta quarta, caem na piscina pelo time os competidores Isabela Piragine (100 m costas), Thays Lira (200 m livre e 100 m borboleta), Manuela Sega (200 m livre), João Guedes (200 m livre e 100 m borboleta), Lucas Pelegrini (200 m livre e 100 m costas), Evandro Bueno (200 m livre), Vinicius Sacheto (200 m livre) e Luan de Oliveira (100m costas e 100m borboleta).

A equipe Natação Americana tem os patrocínios da Unimed Santa Bárbara d’Oeste / Americana e da Modena Private.