Americanense competiu em parceria com Pablo Vieira, Gustavo Saldo e Lucas Peixoto; evento acontece em Buenos Aires

Murilo (à esquerda) foi o primeiro a entrar na piscina e cravou 1min49s47 – Foto: CBDA / Divulgação

O americanense Murilo Sartori, de 18 anos, conquistou medalha de ouro no Campeonato Sul-Americano de Natação na noite desta terça-feira (16), no revezamento 4×200 m livre. A prova marcou a estreia dele na competição, que acontece em Buenos Aires, na Argentina.

O atleta competiu em parceria com Pablo Vieira, Gustavo Saldo e Lucas Peixoto. O quarteto brasileiro cravou a marca de 7min24s32. Murilo foi o primeiro a entrar na piscina e conseguiu o segundo melhor tempo entre os quatro, com 1min49s47, atrás apenas de Saldo, com 1min49s19.

A seleção venceu com quase dez segundos de vantagem para a vice-campeã Argentina, que completou os 800 metros em 7min34s03. Terceiro colocado, o Chile garantiu lugar no pódio com 7min39s64.

O americanense ainda tem mais uma prova pela frente: os 400 m livre. A disputa será na sexta-feira, último dia de evento. Murilo está acompanhado de seu treinador, Fabio Cremonez. Ambos integram a equipe Natação Americana.

O torneio é transmitido ao vivo em pay-per-view, no site da Cadda (Confederação Argentina de Desportos Aquáticos), pelo link cadda.org.ar/transmision-en-vivo.