Americanense viajou para a capital fluminense acompanhado do treinador Fabio Cremonez e do atleta Vitor Ballan Sega

Classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, o nadador americanense Murilo Sartori tem feito treinamentos com os outros atletas que, assim como ele, vão representar o País no revezamento 4×200 metros livre. O quarteto está em atividade no Parque Aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Murilo viajou para a capital fluminense no último domingo (30), acompanhado de seu técnico, Fabio Cremonez, e do nadador americanense Vitor Ballan Sega. O trio, que faz parte da equipe Natação Americana, ficará concentrado no município até o próximo dia 12.

Murilo Sartori e Vitor Sega (atrás) são treinados por Fabio Cremonez (à frente) – Foto: Divulgação

“Os garotos do 4×200 estão aqui. Então, a gente vai ter algumas ações em conjunto. Então, já entrosa o time, já vai deixando o pessoal bem firme”, disse Cremonez.

Além de Murilo, a equipe olímpica dos 4×200 m ainda conta com Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube. Eles garantiram a classificação em abril, na Seletiva Brasileira, no Rio.

Vitor, por sua vez, direciona suas atenções para o Campeonato Brasileiro Júnior, que será na primeira semana de agosto, em Salvador (BA).

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

No Maria Lenk, os dois americanenses realizam seus treinos numa piscina de 50 metros, o que é um diferencial na preparação de ambos, pois eles não contam com uma estrutura assim em Americana.

“Isso é muito importante também, porque eles vão se adaptando às principais competições do calendário”, afirmou o treinador.