Murilo Sartori estreia nos Jogos Olímpicos neste domingo

Seleção olímpica: Murilo Sartori (ao centro na primeira fileira) começa a competir em Tóquio neste domingo – Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

O nadador americanense Murilo Sartori fará sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2021 neste domingo (25), quando disputará a prova classificatória dos 200 m nado livre.

Sartori ganhou a chance de disputar a prova individual nesta semana ao ser chamado para substituir o nadador Breno Correia, que integra a equipe de revezamento 4 x 100 m nado livre.

A primeira bateria dos 200 m nado livre ocorre no domingo, às 19h22 (horário local – 7h22 no horário de Brasília).

Se Murilo avançar entre os 16 melhores tempos, ele disputará a semifinal também no domingo às 22h37 (10h37 no horário de Brasília). A final será na segunda-feira, às 22h43 (10h43 no horário de Brasília).

Murilo ainda participará do revezamento 4x 200 m nado livre, agendado para terça-feira (27). O americanense vai nadar em parceria com Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube.