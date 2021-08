Murilo Sartori e Guilherme Rosolen chegam à final B no 3º dia do Troféu José Finkel

Americanenses estão na disputa do Campeonato Brasileiro de piscina curta e ainda têm mais provas pela frente

Os americanenses Murilo Sartori e Guilherme Rosolen chegaram à final B de suas provas no terceiro dia do Troféu José Finkel, o Campeonato Brasileiro em piscina curta, nesta quinta-feira (12). A competição se estende até sábado, em Bauru.

Representante da Natação Americana, Murilo terminou em 11º nos 100 metros livre e bateu seu recorde pessoal na prova, com 47s86. Rosolen, que compete pelo Minas Tênis Clube, ficou em décimo nos 200 m borboleta, com 1min59s37.

Murilo Sartori ainda tem pela frente a prova dos 200 metros livre, nesta sexta – Foto: alekoizumi_image

A final B reúne os nadadores que fizeram do nono ao 16º melhor tempo nas eliminatórias.

Os dois voltam à piscina nesta sexta. Murilo vai nadar os 200 m livre, enquanto Rosolen tem pela frente os 50 m borboleta.

Além deles, a cidade de Americana também está representada por Vitor Sega, que, nesta quarta, alcançou a quinta posição no revezamento 4×200 m livre. Ele compôs o quarteto do Corinthians e ainda vai disputar os 200 m nesta sexta e os 50 m livre no sábado.

O torneio tem transmissão da TV CBDA (tvcbda.tvnsports.com.br) e vale vaga para o Mundial de Piscina Curta, que ocorre entre os dias 16 e 21 de dezembro, nos Emirados Árabes Unidos.