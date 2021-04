Classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio no revezamento 4×200 metros livre, o americanense Murilo Sartori acredita que o quarteto brasileiro será um dos oito finalistas da prova. No entanto, para ele, a equipe precisa “melhorar muito” se quiser brigar por medalha.

“Nada vai ser fácil”, comentou o atleta de 18 anos, que garantiu passagem para o Japão na última terça-feira (20), ao ficar em terceiro lugar nos 200 m livre da Seletiva Brasileira, no Rio de Janeiro.

Equipe dos 4×200 m conquistou a classificação na última terça – Foto: Satiro Sodré / SSPress / CBDA

Os quatro primeiros colocados da prova vão formar o quarteto dos 4×200 m livre nas Olimpíadas. Murilo vai competir em parceria com o recordista sul-americano Fernando Scheffer, do Minas Tênis Clube; Breno Correia, do Pinheiros; e Luiz Altamir Lopes Melo, do Ideal Clube.

“O nosso time tem total força para chegar lá e pegar uma final. Isso a gente consegue ter certeza ao falar”, declarou o atleta da equipe Natação Americana.

Ele citou outras seleções que têm mostrado potencial para pódio, como Estados Unidos, Grã-Bretanha, Austrália e Rússia. “A gente está vendo as outras seletivas que estão tendo pelo mundo. Vários países nadando bem”.

Murilo contou que, agora, deve pegar uma folga. Mas, depois, vai trabalhar com foco exclusivo nos Jogos Olímpicos, junto do treinador Fabio Cremonez.

“A gente precisa, eu e o Fabio, ainda sentar certinho e analisar tudo o que podemos fazer melhor. E, depois disso, é treinar para melhorar individualmente e, consequentemente, colocar o revezamento do Brasil em um lugar bom”.

Rosolen

Murilo já se despediu da seletiva, mas Guilherme Rosolen, também de Americana, ainda tem um compromisso marcado para este sábado, quando terá sua última chance de ir para as Olimpíadas.

O atleta de 27 anos, que representa o Minas Tênis Clube, vai entrar na piscina às 10h07, quando nadará as eliminatórias dos 100 m borboleta. Em caso de classificação, ele disputará a final no mesmo dia, às 19h10.

Para ter vaga nos Jogos, Rosolen precisa ser campeão ou vice e atingir o índice de 51s96.

Dois veículos transmitem o evento pela internet: a TV CBDA (tvcbda.tvnsports.com.br) e o Canal Olímpico do Brasil (canalolimpicodobrasil.com.br). Também há transmissão pela TV, por meio da BandSports.