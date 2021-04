Morre Ayrton Tortelli, dirigente do União Barbarense no 1º título do clube

Ex-diretor do clube faleceu na madrugada desta quinta-feira, aos 92 anos, em Santa Bárbara d’Oeste

Dirigente do União Barbarense no primeiro título da história do clube, em 1967, Ayrton Tortelli morreu na madrugada desta quinta-feira (1º), aos 92 anos, em Santa Bárbara d’Oeste.

Morador do Jardim Santa Alice, Ayrton era casado e deixa três filhos – Foto: Reprodução / Instagram

A primeira vez que o Leão da 13 levantou uma taça foi na terceira divisão do Campeonato Paulista. Na época, o presidente era Casemiro Alves da Silva, o Pinguim. Nesta quinta, em nota, o União lembrou que Ayrton também estava na diretoria.

A causa do óbito não foi divulgada, mas a informação é que ele teria morrido de causas naturais. O corpo foi cremado na tarde desta quinta, em Piracicaba. Morador do bairro Jardim Santa Alice, Ayrton era casado e deixa três filhos.

“Sentimentos aos familiares”, comunicou o União em nota. O ex-dirigente também é filho de Amadeu Tortelli, um dos fundadores do clube.