Já eliminados no Sub-15, RB e União jogam pela sobrevivência no Sub-17

15 out 2021 às 13:08 • Última atualização 15 out 2021 às 13:12

Já eliminados do Campeonato Paulista Sub-15, Rio Branco e União Barbarense jogam pela sobrevivência no Estadual Sub-17 neste sábado (16). Às 11 horas, o Tigre encara o Salto fora de casa, enquanto o Leão da 13 recebe o Guarani no estádio Antonio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d’Oeste.

No Sub-17, o União aparece em terceiro lugar no Grupo 4, com dez pontos, dois atrás do Bugre, que é o vice-líder. Nessa mesma chave, o Rio Branco ocupa a quarta posição, com oito.

Equipe barbarense já havia enfrentado o Bugre no primeiro turno, em Campinas – Foto: Divulgação

Faltam apenas duas rodadas para o fim da primeira fase. Os dois primeiros de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados no geral avançam na competição.

Se vencer o Guarani, a equipe barbarense subirá para a segunda colocação. Em contrapartida, em caso de derrota, o time poderá ser eliminado já neste fim de semana, a depender dos resultados das outras chaves.

No caso do Rio Branco, uma vitória sobre o Salto mantém a equipe viva, mas não garante sua entrada na zona de classificação.

Esta fase termina no próximo dia 23, quando o Tigre e o Leão se enfrentarão no Décio Vitta, em Americana. Há a possibilidade de, no dérbi, os dois clubes brigarem diretamente por uma vaga.

Sub-15

No Sub-15, por outro lado, Rio Branco e União apenas cumprirão tabela nessas duas próximas rodadas. Neste sábado, o Tigre visitará o Salto às 9 horas, mesmo horário do confronto entre o Leão e o Guarani, que medirão forças em Santa Bárbara.

O União está em quarto no Grupo 4, com nove pontos, quatro a mais que o quinto colocado Rio Branco. As equipes não conseguem mais chegar às duas primeiras posições e nem ficar entre os dois melhores terceiros colocados no geral – os Estaduais Sub-15 e Sub-17 têm o mesmo regulamento.