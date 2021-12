Guilherme Rosolen, de Americana, é bronze no Brasileiro de Natação

Nadador de 27 anos disputou duas competições na capital carioca – Foto: Reprodução / Facebook

O americanense Guilherme Rosolen conquistou o bronze no Campeonato Brasileiro Sênior de Natação, nos 100 metros borboleta. Ele colocou a medalha no pescoço na última sexta-feira (10), no Clube de Regatas do Flamengo, no Rio de Janeiro.

Na final, o atleta de 27 anos completou a prova em exatos 54s. O campeão foi Matheus Gonche, do Sesi São Paulo, com 53s19. Lucas Batista Gomes, da Associação Desportiva de Indaiatuba, completou o pódio com 53s76. Rosolen competiu pelo Minas Tênis Clube.

Também na semana passada, no Rio, o americanense somou cinco ouros e duas pratas no Brasileiro Militar de Salvamento Aquático.

Os dois torneios aconteceram praticamente no mesmo período, o que fez Rosolen dividir as atenções – ambos começaram no dia 7, mas o Brasileiro de Natação teve dois dias a mais de duração, até sábado.

“A gente foca muito numa competição, mas acaba pensando na outra. Então, foi bem diferente. Foi bem desgastante física e emocionalmente, mas foi legal demais”, disse o americanense, que avaliou positivamente seu desempenho.

“Consegui nadar bem, principalmente no Brasileiro de Salvamento, que era a principal competição da temporada para mim. Depois, no outro dia mesmo, bem baqueado fisicamente, consegui ir ao Brasileiro Sênior e nadei uma prova ‘ok’. Nada demais, mas conseguir ir para lá e dar o meu melhor”, afirmou.

O Brasileiro Sênior de Natação ocorreu paralelamente ao Brasileiro Júnior, no qual o americanense Vitor Ballan Sega, de 17 anos, faturou o bronze nos 100 e 200 m livre e a prata nos revezamentos 4×100 e 4×200 m livre, pela equipe do Corinthians.