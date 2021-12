Vitor Sega soma mais duas medalhas no Brasileiro Júnior de Natação

Americanense de 16 anos conquistou o bronze nos 100 m livre e a prata no revezamento 4x200 m livre, no Rio de Janeiro

O americanense Vitor Ballan Sega, de 16 anos, somou mais duas medalhas no Campeonato Brasileiro Júnior de Natação nesta quinta-feira (9), no Rio de Janeiro. Desta vez, ele conquistou o bronze nos 100 metros livre e a prata no revezamento 4×200 m livre.

Atleta alcançou o terceiro lugar com o tempo de 51s39 – Foto: Divulgação / Corinthians

Nos 100 m, o atleta cravou 51s39 e subiu ao pódio acompanhado do campeão Lucas Tudoras, do Paineiras, e do segundo colocado Ian Rodrigues Kmiliauskis, da N1/Moura Lacerda.

No revezamento, Vitor nadou em parceria com Gabriel Alexandre Fulconi, Rubens Aneas e Daniel Yuki de Oliveira. Eles fizeram o tempo de 7min34s06. O quarteto representa o Corinthians, que ficou atrás apenas do GNU (Grêmio Náutico União) nessa prova.

Na quarta, o americanense já havia alcançado a terceira colocação nos 200 m livre. Ele ainda vai disputar outra prova individual no sábado: os 400 m livre.

Vitor integra a categoria Júnior 1, reservada para nadadores nascidos em 2004. Apesar de competir pelo Corinthians, o atleta treina na Natação Americana, que mantém uma parceria com a equipe paulistana.