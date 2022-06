Velocista Felipe Bardi vence pela primeira vez o Troféu Brasil de Atletismo

O melhor velocista do País é de Americana. Nascido e criado na cidade, Felipe Bardi faturou pela primeira vez, na noite desta quarta-feira (22), o título do Troféu Brasil de Atletismo, o maior torneio nacional da modalidade. Ele venceu a prova dos 100 metros rasos com o tempo de 10s13, no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

“É um titulo que eu não tinha. Eu sonhava com isso e Deus se mostrou presente. O tempo não foi o que a gente esperava, por causa do tempo que fiz na semifinal, mas só tenho a agradecer”, disse o atleta em entrevista ao Canal Olímpico – ele havia cravado 10s09 nas semifinais.

Felipe Bardi faturou o primeiro lugar nos 100 m rasos do Troféu Brasil de Atletismo – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Bardi conquistou a vitória com cinco milésimos de diferença para o vice-campeão Rodrigo Pereira do Nascimento, que também correu em 10s13. Erik Felipe Barbosa Cardoso, com 10s26, completou o pódio na terceira colocação.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Aos 23 anos, o americanense, que defende a equipe do Sesi São Paulo, também já venceu outras competições de destaque, como o Campeonato Sul-Americano e o Grande Prêmio Brasil, e disputou os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021.

Ele possui a melhor marca do País neste ano nos 100 m rasos, com 10s07, seu recorde pessoal, e está qualificado para o Mundial de Oregon. A competição ocorre entre os dias 15 e 24 de julho, nos Estados Unidos.