Felipe Bardi entra em ação na manhã deste sábado, na disputa dos 100 m rasos

O velocista americanense Felipe Bardi, de Americana, estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021, no Japão, na manhã deste sábado (31), pelo horário de Brasília), na disputa da fase eliminatória dos 100 metros rasos, a partir das 7h45.

Felipe Bardi entra em ação na manhã deste sábado no Japão – Foto: Wagner Carmo / CBAt

Em entrevista ao LIBERAL na noite desta sexta-feira (30), a mãe de Felipe, Valdirene Bardi, comentou sobre a ansiedade e torcida dela e da família para as provas. “A expectativa é a melhor possível, estamos bastante ansiosos, não somente eu, mas todos da família. Independente do resultado, só por ele estar lá, já estamos muito felizes”, destacou.

No total, são sete baterias, que têm início às 7h45 e, até a noite desta sexta, a relação dos atletas que estarão em cada uma delas não havia sido definida pela organização, já que estão sendo disputadas rodadas preliminares, que vão definir parte dos competidores. Os brasileiros não passam por esta etapa.

Caso avance, o americanense vai disputar as semifinais na manhã de domingo (1º), a partir das 7h15. Se conseguir passar desta fase, ele compete na grande final às 9h50 do mesmo dia.

Além de Felipe, o Brasil terá também os atletas Paulo André Camilo de Oliveira e Rodrigo Nascimento participando dos 100 metros rasos.

Juntamente com Derick de Souza, os três competidores formam também a equipe brasileira do revezamento 4×100 metros rasos, que é candidata a uma medalha no Japão e inicia suas disputas no dia 4 de agosto, com as fases eliminatórias.