Felipe Bardi comemora convocação para três provas no Mundial de Oregon, nos EUA

O atleta americanense Felipe Bardi comemorou sua convocação para as disputas das provas dos 100 m rasos, 200 m rasos e do revezamento 4×100 m rasos para o Campeonato Mundial de Oregon, nos Estados Unidos, que será realizado entre os dias 15 e 24 deste mês. O anúncio foi feito pela CBAt (Confederação Brasileira de Atletismo), no último final de semana.

A delegação brasileira para a competição será formada por 52 atletas, sendo 19 mulheres e 33 homens. O Mundial é considerado o principal evento do atletismo na temporada 2022.

Felipe Bardi vai representar o Brasil em três provas – Foto: Wagner Carmo / CBAt

“Muito feliz pelos 100, 200 e o revezamento 4×100, é o primeiro campeonato mundial em que eu represento o Brasil nas três provas”, comentou o velocista em entrevista ao LIBERAL.

Segundo Bardi, que defende a equipe do Sesi-SP, o primeiro objetivo nos 100 m rasos, sua prova mais forte, é melhorar sua principal marca no ano, que é de 10s07.

“Nos 100 m, primeiro eu penso em melhorar minha marca, que é 10s07, depois a gente pensa em final e em medalha. Eu estou muito tranquilo, estou treinando bem, me sentindo bem”, destacou Bardi.

Recentemente, no dia 22 de junho, o americanense conquistou o título do Troféu Brasil de Atletismo pela primeira vez, ao marcar 10s13 na prova dos 100 m rasos, no Rio de Janeiro, deixando para trás Rodrigo Pereira do Nascimento e Erick Felipe Barbosa Cardoso, que completaram o pódio.