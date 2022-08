Equipe da Prenda Gaúcha consegue dobradinha em prova disputada em Limeira

A equipe de corrida da Churrascaria Prenda Gaúcha, de Americana, que conta com o apoio do LIBERAL, conquistou uma dobradinha na prova Estação Saúde, disputada no último final de semana, em Limeira.

A corrida teve a distância única de 5,4 km e Lucas Bissoli foi o grande vencedor na classificação geral, com o tempo de 16min53s, seguido por seu irmão, Luan Bissoli, que fechou com a marca de 16min57s.

Da esquerda para a direita, Lucas Bissoli, Reinaldo Nascimento, Luan Bissoli e, à frente, o treinador André Zappia – Foto: Prenda Gaúcha / Divulgação

Além deles, Reinaldo Nascimento também esteve entre os primeiros no geral, chegando em sexto lugar, com 20min57s, além de ter vencido na categoria 50 a 59 anos.

“Estamos melhorando cada vez mais. Considerando o percurso e a distância, foram bons tempos para todos e estamos sempre nos preparando para a próxima”, comentou Reinaldo.

O time é treinado por André Zappia e conta também com o apoio da Acácia Farmácia de Manipulação, nutricionista Julia Boldrin, fisioterapeuta Marcelo Malteze e Pat Modas.