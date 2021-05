Emerson Royal volta à Seleção Brasileira após lesão de Daniel Alves

Após um ano e oito meses, o lateral-direito Emerson Royal, que cresceu em Americana, está de volta à seleção brasileira principal. Ele foi convocado pelo técnico Tite nesta terça-feira (25), para o lugar do contundido Daniel Alves.

Essa será a segunda oportunidade do jogador no time nacional. Em novembro de 2019, o atleta entrou em campo no decorrer de um amistoso com a Coreia do Sul, nos Emirados Árabes. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 a 0.

Emerson em ação pela seleção que se prepara para os Jogos de Tóquio – Foto: Ricardo Nogueira / CBF

Desta vez, o lateral de 22 anos vai compor o elenco nos dois próximos compromissos das Eliminatórias. O Brasil recebe o Equador em 4 de junho, em Porto Alegre, e visita o Paraguai no dia 8, em Assunção. A preparação já começa nesta quarta.

Na última temporada, Emerson defendeu o Real Betis, da Espanha. Na liga nacional, ele jogou 34 das 38 das partidas disputadas pelo clube, com um gol e quatro assistências.

A princípio, na próxima Data Fifa, o jogador defenderia a seleção Sub-23, que se prepara para os Jogos Olímpicos. Mas, com a lesão de Daniel Alves, do São Paulo, Emerson acabou promovido para a equipe principal. Guga, do Atlético-MG, vai substitui-lo no time pré-olímpico.

Histórico

Nascido em São Paulo, Emerson chegou a Americana aos 8 anos e ainda tem familiares no município. O atleta frequentou três projetos sociais na cidade: Guanabara, Condor e Unidos da Cordenonsi.

Dos 14 a 17 anos, ele também treinou de forma particular com o ex-jogador Aritana, ídolo do Rio Branco e morador de Americana.