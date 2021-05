Emerson Royal vive expectativa de jogar pelo Barcelona a partir da próxima temporada

O lateral-direito Emerson Royal, que cresceu em Americana, vive a expectativa de ir para o Barcelona na próxima temporada europeia. A imprensa espanhola já dá como certa a ida do jogador para o clube catalão.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o Barcelona, que tem o atleta em co-propriedade com o Real Betis, pagou 9 milhões de euros para tê-lo em definitivo.

Emerson Royal comentou sobre a felicidade em poder atuar no clube catalão – Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Atualmente, Emerson, que estava no Real Betis desde 2019, está concentrado com a seleção brasileira, em preparação para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Nesta sexta-feira (28), em entrevista coletiva, ele falou sobre a possibilidade de jogar pelo Barcelona.

“Como está saindo na imprensa, acho que o Barcelona está em contato com o Betis, deixou claro que quer contar comigo para a próxima temporada. Fico feliz com isso. É um clube que quero jogar desde que comecei a jogar futebol. Ter esse reconhecimento para mim é fundamental”, disse o lateral de 22 anos.

Na seleção, ele vai compor o elenco nas partidas contra o Equador, em 4 de junho, em Porto Alegre, e diante do Paraguai, no dia 8, em Assunção.