Na estreia da Bezinha, Rio Branco vence Grêmio São-Carlense

Jogando em casa, time venceu por 2 a 1 no primeiro jogo do campeonato; próximo compromisso é na quarta-feira

O Rio Branco conquistou sua primeira vitória no Campeonato Paulista Segunda Divisão Sub-23 neste sábado, dia de estreia do torneio conhecido como Bezinha. O time de Americana enfrentou o Grêmio São-Carlense no Estádio Décio Vitta e venceu por 2 a 1.

Rio Branco enfrentou o Grêmio São-Carlense no Estádio Décio Vitta – Foto: Alex Ferreira

Os gols foram marcados por Luis Antonio, aos 18 minutos do 1º tempo, e Thiago, aos 33 minutos do segundo. Já na prorrogação da fase final, Jhonathan diminuiu para o São Carlense, em gol de pênalti, aos 47 minutos.

Foram 172 dias de preparação até este sábado, quando o time iniciou sua trajetória rumo ao acesso para o Campeonato Paulista da Série A3 de 2022. Na Bezinha, o Tigre aparece no Grupo 3, acompanhado de Grêmio São-Carlense, Mogi Mirim, Independente, São Carlos e Itapirense.

O próximo compromisso do Rio Branco é na quarta-feira (25), quando o time visita o Mogi Mirim no Estádio Vail Chaves. A partida está marcada para às 15h.

Ao todo, existem cinco chaves. Os três primeiros de cada grupo e o melhor quarto colocado no geral avançam para as oitavas de final, que terão partidas de ida e volta. Ao final do torneio, os dois finalistas subirão para a Série A3.