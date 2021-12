Décio Vitta recebe evento Futebol Solidário neste sábado

Sétima edição do evento começa às 8h30; programação inclui partida amistosa e arrecadação de cestas básicas

O estádio Décio Vitta, de Americana, vai receber neste sábado (4) a sétima edição do Futebol Solidário. No evento, além de um jogo amistoso programado para as 8h30, também haverá arrecadação de cestas básicas para instituições assistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade.

Organização juntou ao menos 15 ton nas edições passadas – Foto: Sanderson Barbarini / Divulgação

Idealizado pelos amigos Gregório Pessoa, Gustavo Sacilotto, Rodolfo Pessoa, Pituco Sacilotto e David de Araújo, o Futebol Solidário já arrecadou ao menos 15 toneladas de alimentos nas outras edições, quando beneficiou dezenas de entidades.

No ano passado, mesmo sem a realização da partida devido à pandemia, os organizadores conseguiram juntar 180 cestas básicas.

“Após um ano sem realização devido à pandemia, estamos retomando essa ação tão importante. Essa uma forma de a gente contribuir com aqueles que mais necessitam”, afirmou Gregório.

O público tem entrada gratuita e qualquer pessoa pode contribuir com a doação de alimentos. Em campo, um dos destaques será Pituco, ex-jogador profissional com passagem pelo Rio Branco e por divisões de acesso da Itália.