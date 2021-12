Com quatro recordes, Natação Americana brilha nos Paulistas de base

Manuela Sega e Lucas Dé dos Santos foram os destaques da equipe, que ficou em 1º no quadro de medalhas da categoria Petiz

Equipe americanense conquistou dez ouros no Estadual Petiz, na semana passada – Foto: Divulgação

Com quatro recordes, a Natação Americana brilhou no Campeonato Paulista das categorias de base na semana passada, em Bauru. Manuela Ballan Sega e Lucas Dé dos Santos foram os destaques da equipe, que ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas da classe Petiz.

No Estadual Infantil, Manuela faturou medalha de ouro e estabeleceu a melhor marca da competição em três provas: 100 metros peito, com 1min12s94; 200 m peito, com 2min43s50; e 200 m livre, com 2min08s50.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A nadadora que disputa a categoria Infantil 2 (para nascidos em 2007), também foi campeã nos 100 m livre. Ela representou o Corinthians, que mantém uma parceria com a Natação Americana.

Manuela estabeleceu a melhor marca da competição em 3 provas e faturou 7 títulos – Foto: Divulgação

Manuela ainda ajudou sua equipe a vencer os revezamentos 4×50 m medley misto, 4×50 m livre e 4×50 m medley feminino.

Outros quatro atletas de Americana participaram das conquistas: Luan de Oliveira, nos 4×50 m medley misto; Thays Lira dos Santos, nos 4×50 m livre; Isabela Vitor Piragine, nos 4×50 m medley feminino; e Rani Jordão Ganime, tanto nos 4×50 m livre como nos 4×50 m medley feminino.

Petiz

No Paulista Petiz, Lucas Dé dos Santos bateu o recorde paulista da categoria nos 50 m livre, com 27s76. Ao todo, ele somou quatro ouros, assim como Anna Dian Guilherme.

Lucas Dé dos Santos bateu o recorde paulista da categoria nos 50 m livre, com 27s76 – Foto: Divulgação

Os dois venceram as mesmas provas – um no masculino e a outra no feminino. Alcançaram a primeira posição nos 50, 100, 200 e 400 m livre, ambos na classe Petiz 1 (nascidos em 2010).

Além deles, outros dos nadadores de Americana subiram ao topo do pódio, ambos na Petiz 2 (2009): Antonio Kieper de Barros, nos 800 m livre, e Otavio Henrique Viana, nos 50 m livre.

Com um total de dez ouros, a Natação Americana terminou no topo do quadro de medalhas e em quinto na classificação geral por pontos.

A equipe tem apoio da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Supermercados Pague Menos, Danny Cosméticos, Construtora Sega, Sabor Salgados Artesanais, Ortoclínia e Odontoclinic Americana Ipiranga e Nova Odessa.