Com o americanense Murilo Sartori na equipe, o Brasil conquistou neste domingo (19) a medalha de bronze no revezamento 4×200 m livre do Mundial de Natação em piscina curta, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Fernando Scheffer, Kaique Alves, Murilo Sartori e Breno Correia – Foto: Reprodução / Twitter / @CBDAoficial

Essa foi a primeira medalha brasileira na disputa e o time contou, além de Murilo, com os nadadores Fernando Scheffer, Kaique Alves e Breno Correia.

O ouro ficou com o time dos Estados Unidos, que completou a prova em 6min47s00, seguido pelos russos, donos da prata com o tempo de 6min49s12. Os brasileiros fizeram 6m49s60 e vieram logo atrás, completando o pódio.

O primeiro representante do Brasil a cair na água foi Scheffer, bronze nos 200 m livre em Tóquio. O medalhista olímpico concluiu o trajeto em 1min42s51 e ficou com o segundo melhor tempo. Murilo Sartori fez o terceiro lugar na sequência, com 1min42s07, antes de Kaique Alves conseguir a marca de 1min43s15 para segurar a posição, garantida por Breno Correia, que encerrou a prova em 1min41s87.

Na última sexta-feira (17), Murilo também competiu e ficou em 10º lugar na disputa dos 200 m livre, resultado que o deixou de fora da final da prova.

Com o fim das disputas no Mundial, o americanense deve agora retomar os treinos pela Universidade de Louisville, no Estados Unidos, país onde vive desde o mês de agosto deste ano.