Campeão nacional, André Moraes mira a Stock Car

Depois de ser campeão no último sábado da categoria GT4 do Império Endurance Brasil, o americanense André Moraes Junior se sente ainda mais preparado para alcançar objetivos maiores na carreira.

Em entrevista ao LIBERAL, o piloto de 22 anos revelou que, embora continue a correr no Endurance no ano que vem, o seu próximo desejo é pilotar na Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro.

Piloto de Americana (ao centro) superou dificuldades em 2021 – Foto: Arquivo pessoal

“O objetivo a curto, longo e médio prazo é correr na Stock Car, que é uma categoria de elite aqui no Brasil. E depois é pensar em correr em categorias de GT [Gran Turismo] fora do País, que é um sonho de todo piloto”, afirmou.

A confiança e o vislumbramento são efeitos de um recente título que foi especial para André.

Pilotando pela Autolog Racing e em parceria com Cássio Homem de Mello, o americanense foi soberano durante todo o campeonato. Nas oito etapas disputadas em 2021, André chegou em primeiro em quatro corridas, além de conquistar quatro poles na temporada.

Não significa, porém, que tudo foi feito dentro de um ano tranquilo. O título veio depois de a equipe driblar uma série de adversidades ao longo da temporada.

“A gente teve um ano bem adverso e bem difícil. Somos uma equipe recém-formada, tivemos de guiar três carros diferentes por conta de problemas burocráticos, e a adaptação teve de ser muito rápida. Mas conseguimos superar todos os imprevistos com um sorriso no rosto e, por isso, esse título é especial”, declarou.

Hoje, o troféu do Império Endurance Brasil divide espaço com outros prêmios que o jovem piloto conquista desde quando começou a disputar as corridas em 2016, quando tinha 16 anos. André Moraes conquistou os títulos paulista, brasileiro e a Copa do Brasil pela Fórmula 4 e também já foi campeão nacional no Mercedes-Benz Challenge.