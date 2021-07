Atletas da G13 Americana conquistam pódios no Campeonato Brasileiro

Equipe trouxe um título, dois vices e um terceiro lugar da competição disputada no último final de semana

Quatro atletas da equipe de jiu-jistsu G13 Americana conquistaram pódios durante a disputa do Campeonato Brasileiro da modalidade, válido pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo), disputado no último final de semana, no município paulista de Embu das Artes.

O destaque do time foi Samuel Costa filho, de 9 anos, que se sagrou campeão brasileiro na categoria Infantil, fechando a chamada “tríplice coroa”, já que também faturou nesta temporada o Sul-Americano e o Mundial de jiu-jitsu.

Samuel Costa Filho conquistou a chamada “tríplice coroa” nesta temporada – Foto: Divulgação

Além disso, seu pai, Samuel Costa, de 42 anos, que é atleta e treinador da equipe, competiu na categoria Master 3 Peso Pesado e foi vice-campeão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Outros atletas que foram ao pódio na disputa nacional foram Octávio de Matos, de 15 anos, que também ficou em segundo lugar, mas na categoria Juvenil, e Maria Eduarda Urtado Leonal, de 14 anos, terceira colocada também na Juvenil.

“É um evento muito grande, muito difícil, tinha gente do Brasil todo. Mas os alunos estavam muito bem preparados”, destacou Samuel Costa.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Agora, o treinador volta a competir já no próximo domingo, no Rio de Janeiro, onde disputa o Campeonato South América, válido pela CBJJ (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu).

Já os alunos seguem em preparação e voltam às competições somente no mês de novembro deste ano, quando já terá início a temporada 2022 da modalidade, com a disputa do Campeonato Mundial, em São Paulo.