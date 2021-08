Prefeitura de Americana volta a fechar Avenida Antônio Pinto Duarte aos domingos

Avenida ficará interditada das 6 às 16 horas para as pessoas praticarem atividades físicas

A Prefeitura de Americana anunciou nesta terça-feira (3) o fechamento das duas vias na Avenida Antônio Pinto Duarte, entre o portal de entrada do município e a Rua São Vito, no próximo domingo, para retomada do projeto “Esporte e Lazer na Cidade”.

A avenida ficará interditada das 6 às 16 horas para as pessoas praticarem atividades físicas. O projeto estava suspenso desde abril do ano passado, por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com a Secretaria de Esportes de Americana, será permitido o uso de bicicletas, skates e patinetes, entre outros. É obrigatório o uso de máscara.

O programa Esporte e Lazer na Cidade foi criado pelo vereador Juninho Dias (MDB), por meio de um projeto de lei aprovado em março de 2017 pela câmara. Em agosto do mesmo ano, foi oficialmente lançado pelo então prefeito Omar Najar (MDB).

Pelo projeto, as duas pistas devem ser fechadas aos domingos, das 6 às 16 horas, para a prática de ciclismo e caminhada.

Na época, o parlamentar e autor da lei disse em entrevista ao LIBERAL que o objetivo era justamente trazer mais uma opção de lazer para a população.

“Acredito que a gente pode melhorar para os próximos eventos, além de contar sempre com a participação dos moradores. A gente também não quer atrapalhar os motoristas, tanto que fechamos só as vias centrais. Queremos que as pessoas venham participar e, aos poucos, percebam que é um projeto muito bacana e sem custo nenhum”, defendeu.

O projeto conta com o apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário e da Guarda Municipal de Americana.