Após dois anos e meio, Tigre volta a jogar diante da torcida e faz 3 a 0

Os torcedores do Rio Branco, que estavam desde setembro de 2019 sem ir para o estádio Décio Vitta devido à pandemia, viram seu time do coração vencer o Paulista de Jundiaí com autoridade neste sábado, por 3 a 0. De quebra, o Tigre assumiu a liderança do Grupo 4 do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a popular Bezinha.

O jogo marcou a estreia em casa do Rio Branco nesta competição. Vitor Hugo, Uesley e João Celeri anotaram os tentos do clube americanense, que havia empatado sem gols com o Independente na primeira rodada, em Limeira, e agora soma quatro pontos.

Equipes jogaram neste sábado, pelo Paulista Sub-23 Segunda Divisão – Foto: Divulgação / Rio Branco

O próximo compromisso será no sábado que vem, dia 7, quando os comandados de Betão Alcântara vão visitar a Itapirense.

Após um início com chances para os dois lados, o Rio Branco passou a ter mais posse de bola e, aos poucos, tomou conta do confronto, até que abriu o placar aos 16 minutos.

Após cruzamento de Nathan, Vito Hugo cabeceou e parou na defesa do goleiro Neneka. Mas no rebote, com o pé, o atacante não perdoou: 1 a 0. Antes de comemorar, porém, os torcedores precisaram esperar a confirmação da arbitragem, pois houve dúvidas se a bola tinha entrado ou não.

Mesmo com a vantagem, o Tigre manteve o controle da partida e ampliou o marcador aos 39 minutos, com Uesley, que dominou livre na área e tocou no canto esquerdo do goleiro.

Depois do intervalo, veio um susto. Aos 12 minutos, Natan, do Paulista, aproveitou uma bobeira na saída de bola riobranquense e serviu o companheiro Vinícius Ferreira, que perdeu uma oportunidade inacreditável.

Ele recebeu na linha da pequena área, sem o goleiro à frente, e chutou por cima do travessão, para o delírio da torcida mandante, que comemorou como se fosse um gol do Tigre.

E a história de que “quem não faz, toma” fez efeito aos 27 minutos. Nathan – desta vez, o do Rio Branco – bateu escanteio fechado, a defesa desviou, a bola bateu no travessão e a sobra ficou com João Celeri.

E o atacante, que foi artilheiro do Rio Branco de 2021, comprovou que ainda tem faro de gol: finalizou de cabeça, marcou o terceiro da equipe americanense e fechou a conta.