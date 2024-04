Americana terá aulas gratuitas de futsal e handebol de areia a partir desta semana

Atividades serão realizadas no Centro Cívico e nas praças de esporte do Nova Americana e São Manoel

As escolinhas esportivas de Americana têm inscrições abertas para aulas gratuitas de futsal e handebol de areia, que começam já nesta semana. As atividades serão realizadas no Centro Cívico e nas praças de esporte dos bairros Nova Americana e São Manoel.

O futsal será para alunos de 7 a 14 anos, com atividades previstas para as terças-feiras de manhã, no Centro Cívico, e às quintas à noite, na Praça de Esportes Sebastião Barrera, no Nova Americana. As aulas serão divididas para crianças entre sete e 10 anos e entre 11 e 14 anos.

Americana terá aulas gratuitas de futsal e handebol de areia – Foto: Arquivo/Secom

Já o handebol de areia, também conhecido como handbeach, é uma modalidade inédita nas escolinhas esportivas de Americana. As aulas são destinada para a faixa etária de 10 a 15 anos, sendo realizadas às quartas-feiras, na Praça de Esportes do São Manoel.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Marcio Leal, a adesão ao handebol de areia foi possível graças ao novo campo de areia do local. “Estamos ampliando a oferta de vagas e modalidades nas nossas escolinhas gratuitas, graças às várias reformas que estão acontecendo nos equipamentos esportivos da cidade”, disse.

“Com as melhorias na quadra do Nova Americana e a construção de um campo de areia no São Manoel, agora temos espaços adequados para a prática do futsal e do handbeach, este último uma novidade aqui em Americana”, completou o secretário.

Confira as datas e horários das aulas:

Escolinha de Futsal

Terça-feira – Centro Cívico

8h às 9h – 7 a 10 anos

9h às 10h – 11 a 14 anos

Quinta-feira – Praça de Esportes Sebastião Barrera (Nova Americana)

17h30 às 18h30 – 11 a 14 anos

18h30 às 19h30 – 7 a 10 anos

Escolinha de Handbeach

Quarta-feira – Praça de Esportes do São Manoel

15h30 às 17h30 – 10 a 15 anos

*Estagiário sob supervisão de João Colosalle