Americana recebe Campeonato Paulista Petiz a partir desta sexta-feira

Competição segue até domingo, no Centro Cívico; no Brasileiro Juvenil, Manuela Sega venceu e bateu recorde

Tem início nesta sexta-feira (1º), no Centro Cívico, em Americana, o Campeonato Paulista Petiz de Natação, umas das principais competições desta categoria no ano, organizada pela Federação Aquática Paulista. É a primeira vez que o município recebe a disputa.

A competição terá quatro etapas, segue até domingo (3) e será aberta ao público. Ao todo, serão 42 provas da Petiz 1 e da Petiz 2 (11 e 12 anos, respectivamente), com a participação de 386 atletas, que representam um total de 32 equipes no certame.

Competição acontece no Centro Cívico, a partir desta sexta – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O evento contará com praça de alimentação e também com a venda de produtos oficiais da equipe Natação Americana.

O time americanense, inclusive, terminou em primeiro no quadro de medalhas no último Campeonato Paulista desta categoria, realizado no final do ano passado.

A Natação Americana participará desta vez com 14 atletas, que vêm sendo destaques nas categorias de base nos últimos anos.

Os representantes do time são: Francisco Munhoz Cuff, Matheus Rodrigues da Silva, Lucca Albertini Coradim, Eduardo Sperandio Neto, Enrique Zulian, Eduardo Alves Cipriano, Luís Otávio de Toledo, Leonardo José Bento, Lucas Dé dos Santos, Pedro Kieper de Barros, Eduarda Sant’ana, Ana Caroline Azanha, Anna Dian Guilherme e Catarina Tancredi.

A primeira etapa tem início às 16h30 desta sexta, enquanto a segunda começa às 8h30 de sábado (2). A terceira será no mesmo dia, às 16h30, e a quarta e última será no domingo, também às 8h30.

BRASILEIRO

No Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, que está sendo realizado no Clube de Regatas Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, a Natação Americana conquistou novas medalhas.

O destaque foi Manuela Sega, que não só conquistou o ouro como ainda bateu o recorde da competição na prova dos 100 m peito, na categoria Juvenil 1, com o tempo de 1min12s55.

Manuela venceu e ainda bateu recorde – Foto: Natação Americana / Divulgação

Além dela, Thays Lira conquistou o bronze nos 400 m livre e ficou em quarto lugar nos 200 m borboleta, também na Juvenil 1. Por fim, o revezamento 4×200 m livre masculino ficou em oitavo lugar, com o time formado pelos nadadores Evandro Bueno, Lucas Pelegrini, Vinicius Moraes e João Guedes.

Nesta sexta competem Thays Lira (100 m livre e 800 m livre), Isabela Piragine (200 m costas e 800 m livre), Manuela Sega (100 m livre e 800 m livre), Vinicius Moraes (100 m livre e 800 m livre), Evandro Bueno (100 m livre), Luan Oliveira (100 m livre), João Guedes (800 m livre) e Lucas Pelegrini (200 m costas).

