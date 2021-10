25 out 2021 às 12:15 • Última atualização 25 out 2021 às 13:17

Esporte Contra aglomeração, Corinthians quer torcida no estádio com 1h30 de antecedência

A diretoria do Corinthians acredita que terá a Neo Química Arena lotada no jogo contra a Chapecoense, dia 1° de novembro, pelo Brasileirão. Será o primeiro confronto do Brasileirão com 100% de público liberado e o clube já trabalha para cumprir todas as recomendações sanitárias no combate à covid-19. Para evitar aglomeração antes de a partida começar, os dirigentes corintianos estão pedindo que os torcedores antecipem a chegada ao estádio por 90 minutos.

O jogo está marcado para 21h30 da véspera de feriado de Finados. A venda de ingressos começa nesta segunda-feira e será toda online. As regras para quem quiser ir ao duelo do Corinthians contra a lanterna do Brasileirão seguem as mesmas da maioria dos jogos: torcedor vacinado portando o comprovante das duas doses ou dose única ou com teste negativo de PCR ou de antígeno na entrada ao estádio para quem recebeu apenas a primeira dose.

Evitar aglomeração, porém, parece a maior preocupação corintiana. A ponto de o clube fazer algumas recomendações para chegada à Neo Química Arena e também para a hora de deixar o estádio. Quer evitar que tudo aconteça ao mesmo tempo.

“Para evitar aglomerações na entrada, pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com no mínimo uma hora e meia de antecedência em relação ao horário de início da partida”, cobra o clube. “Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar.”

Haverá medição de temperatura corporal na entrada e disponibilização de totens com álcool em gel para os torcedores em pontos distintos da Neo Química Arena. Para a comercialização de produtos no estádio, a recomendação é que o corintiano evite o uso de dinheiro em espécie. “Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena.”

Os preços dos ingressos variam de R$ 40,00 (arquibancadas Norte e Sul, atrás dos gols) a R$ 500,00 (camarote). As vendas vão até sexta-feira, dia 29 de outubro. Também serão disponibilizados ingressos para os torcedores visitantes e para crianças com menos de 12 anos. Todos devem utilizar máscara de proteção.

Para este jogo, o técnico Sylvinho contará com o retorno do zagueiro João Victor, mas não terá o goleiro Cássio, que levou o terceiro cartão amarelo nos acréscimos contra o Internacional por retardar o ínício do jogo e terá de cumprir suspensão.