Esporte Com gol anulado no fim, RB Leipzig tropeça e perde chance de encostar no Bayern

O RB Leipzig se complicou nesta sexta-feira na briga pelo título do Campeonato Alemão. Jogando em casa, teve um gol anulado nos acréscimos e ficou no empate sem gols com o Hoffenheim, na abertura da 29ª rodada. Com o resultado, o líder Bayern de Munique tem a chance de ampliar ainda mais a vantagem na ponta da tabela.

O time de Leipzig chegou aos 61 pontos, contra 65 dos líderes. Se vencer o Wolfsburg no sábado, fora de casa, o Bayern vai abrir sete pontos de frente sobre o segundo colocado. A briga pelo título se concentrou entre os dois times, uma vez que o terceiro colocado, o próprio Wolfsburg, tem apenas 54 pontos.

Ainda sonhando com o título, o RB Leipzig se impôs em campo nesta sexta e dominou as ações do começo ao fim. No entanto, não criou muitas oportunidades de gol. A melhor chance acabou saindo somente no final do segundo tempo. Aos 51 minutos, Yussuf Poulsen mandou para as redes.

No entanto, o árbitro de vídeo (VAR) observou um toque de mão na jogada e anulou o lance, acabando com as chances de vitória dos anfitriões.

Se não ajudou o RB Leipzig, o empate não foi totalmente ruim para o Hoffenheim, que se sustentou na parte intermediária da tabela, no 11º posto, com 32 pontos. O time já flertou com a zona do rebaixamento nesta temporada.