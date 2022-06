Bahia demite Guto Ferreira após 3ª derrota seguida em casa

Após sofrer sua terceira derrota seguida dentro da Arena Fonte Nova, o técnico Guto Ferreira foi demitido do Bahia nos primeiros minutos deste domingo. Seis horas antes, o Bahia perdeu para o Novorizontino, por 1 a 0, com gol de Diego Torres pela Série B do Campeonato Brasileiro.

“O Esporte Clube Bahia comunica que Guto Ferreira não é mais técnico do clube. Esta foi a terceira passagem de Guto Ferreira no comando do tricolor. Ele, desde novembro de 2021, comandou o time em 47 partidas oficiais. Foram 20 triunfos, 10 empates e 17 derrotas. Junto com ele, deixam o time os auxiliares Alexandre Faganello e André Luis, além do preparador físico Valdir Jr”, informou o clube em comunicado no site oficial.

No meio de semana, o time baiano foi superado pelo Athletico-PR, por 2 a 1, pelo jogo de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Antes disso, o Bahia havia perdido também para a Chapecoense pelo placar de 1 a 0 também pela Série B.

Apesar da derrota, o time tricolor segue na terceira posição, com 25 pontos, atrás de Cruzeiro (31) e Vasco (30). O Novorizontino, por outro lado, quebrou uma sequência de três derrotas consecutivas e chegou aos 17, ganhando um fôlego na luta contra o rebaixamento.

A Série B do Brasileiro já volta a aparecer no calendário do Bahia na próxima terça-feira, quando o clube visita o Brusque, no Estádio Augusto Bauer. A partida é válida pela 15ª rodada e está marcada para às 19h (de Brasília).