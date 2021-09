Antes de retomar parceria com Ivan Dodig, Marcelo Melo joga ATP 250 de San Diego

O Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, a partir do dia 7 de outubro, marcará o retorno ao circuito profissional, após cinco anos, da parceria do brasileiro Marcelo Melo e do croata Ivan Dodig. Mas, antes, o tenista mineiro estará de volta à quadra, também na Califórnia, em um ATP 250, o de San Diego, jogando com o polonês Hubert Hurkacz.

As disputas em San Diego começam nesta segunda-feira e seguem até o dia 3 do próximo mês. Hubert Hurkacz, de 24 anos, representou a Polônia nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e formou dupla com Lukasz Kubot, parceiro de Marcelo Melo até o US Open deste ano. Será a primeira vez que os dois jogarão juntos.

Depois do US Open e da definição da parceria com Ivan Dodig, Marcelo Melo passou alguns dias treinando no Brasil, antes de retornar para os Estados Unidos visando esses próximos torneios. Em 2019, com Lukasz Kubot, ficou com o vice-campeonato em Indian Wells – no ano passado não houve disputa em função da pandemia da covid-19. “Boa preparação, treinos. Agora, vamos com tudo nesses próximos torneios”, afirmou.

Marcelo Melo, de 38 anos, e Ivan Dodig, de 36, retomam no próximo mês uma parceria de cinco temporadas e conquistas como o título de Roland Garros, em 2015, ano em que o brasileiro assumiu pela primeira vez a liderança do ranking. Foram finalistas de Wimbledon, em 2013, e do ATP Finals, em 2014. Campeões em Masters 1000 – Cincinnati e Canadá (2016), Paris (2015) e Xangai (2013). E do ATP 500 de Acapulco (2015). Entre as temporadas de 2012 e 2016, somaram 135 vitórias.

No ranking mundial individual de duplas da ATP, Marcelo Melo está em 18.º lugar, com 4.745 pontos. Ivan Dodig aparece em 11.º, com 5.765. Já Hubert Hurkacz é 13.º do mundo em simples e 56.º nas duplas.