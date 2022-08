Um marco para a Saúde em Americana

A Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia) foi inaugurada em 18 de junho deste ano em uma área anexa do HM - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

O aposentado Leandro Corrêa dos Santos, 46 anos, descobriu em outubro do ano passado que estava com um tumor maligno no testículo. Morador do bairro Mário Covas, em Americana, ele acordou por várias vezes de madrugada para às 5 horas pegar a van fretada pela prefeitura do município rumo a capital paulista, onde fazia acompanhamento da doença. De lá, só voltava à noite.

Exames, cirurgia e biópsia, tudo foi feito via Cross (Central de Regulação de Ofertas e Serviços de Saúde), vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, em um hospital de São Paulo. Até que veio a notícia de que Leandro, deficiente por conta de uma paralisia cerebral ocorrida no nascimento, teria que fazer quimioterapia ou radioterapia.

Ele entrou mais uma vez na lista do Cross e foi informado que o tratamento poderia ser feito na própria capital, em Campinas ou em Barretos. “Mas tive a sorte que abriu a oncologia em Americana”, afirmou em conversa com o LIBERAL.

O aposentado Leandro Corrêa dos Santos, morador do bairro Mário Covas, não precisa mais encarar horas de viagem para tratar um câncer – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

Leandro se refere à Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), inaugurada em 18 de junho deste ano em uma área anexa do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi. O centro de saúde tem, atualmente, 296 pacientes em acompanhamento.

“O tratamento em Americana facilitou demais. É um processo muito cansativo e mesmo a prefeitura disponibilizando transporte para outras cidades, tínhamos que sair do hospital municipal ainda de madrugada e voltar só no final do dia. Sou muito grato ao médico [Adolfo] que me acompanha, às enfermeiras, atendentes, farmacêutica, todos cuidam da gente com muito carinho”, declarou.

E ele não é o único satisfeito com a presença da unidade em Americana. Morador de Santa Bárbara d’Oeste, o fotógrafo Amauri Adalto Diniz, 61 anos, disse que a proximidade com a cidade torna o tratamento mais “fácil”. “É claro que ninguém gostaria de passar por isso, mas estou muito feliz com o atendimento”, afirmou. Ele descobriu a doença após se sentir mal, foi atendido pelo hospital de Santa Bárbara e está fazendo sessões de quimioterapia na Unacon.

Amauri Adalto Diniz disse que a proximidade com a cidade torna o tratamento mais “fácil” – Foto: Marcelo Rocha – Liberal

“A unidade ajuda muito. Tinha um amigo que se deslocava para outra cidade para fazer quimioterapia, ficava o dia fora, muitas vezes passando mal por conta dos efeitos colaterais, mas não tinha como voltar. E aqui, estou distante dez minutos de casa”.

Por mês, a Unacon realiza, em média, 150 atendimentos considerando todos os procedimentos, como curativos, sessões de quimioterapia, biópsias e administração de medicamentos.

Para dar conta de todos os pacientes, a unidade tem três enfermeiros, seis técnicos de enfermagem, dois farmacêuticos, um auxiliar de farmácia, um auxiliar de limpeza, dois auxiliares administrativos, um coordenador assistencial, três médicos-cirurgiões, dois médicos oncologistas clínicos e um médico mastologista.

Unidade encurtou distância. Muitos dos pacientes hoje atendidos na Unacon antes eram encaminhados para serviços de referência da região, como a Unicamp, hospitais de Barretos, Jaú, Bragança Paulista, entre outros, de acordo com determinação da regulação estadual.

Mas a unidade não atende só pacientes que moram em Americana e Santa Bárbara. As portas da Unacon também estão abertas para moradores de outros municípios da região, conforme a demanda regulada pela Secretaria de Estado da Saúde, por meio do DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), de Campinas.

A cabeleireira Regiane da Silva é uma das pacientes da região atendidas pela Unacon – Foto: Junior Guarnieri – Liberal

É o caso da cabeleireira Regiane da Silva, 40 anos. Ela Z Z mora em Hortolândia e trata um câncer de mama na unidade de Americana. “Descobri a doença no final de março. Fiz a cirurgia em 17 de junho e no dia seguinte, a Unacon foi inaugurada. Venho a cada 15 dias e ainda não comecei a quimioterapia. Por enquanto, não tenho do que me queixar”, declarou ao LIBERAL, ao lado do marido, que é quem a leva todas as vezes.

Especialidades. A Unacon está em processo de credenciamento de alta complexidade, sendo realizada a estrutura organizacional para atender todas as especialidades. Atualmente estão sendo atendidos os pacientes em tratamento de quimioterapia, cirurgia geral, mastologia e urologia.

Em nota, a prefeitura informou que a unidade está trabalhando para atender de maneira mais abrangente e, assim, abarcar todos os pacientes acometidos pelo câncer, de forma integralizada.

O local dispõe de uma sala para quimioterapia, com sete poltronas e dois leitos; três consultórios médicos, uma farmácia, uma recepção e banheiros.

“A Unacon representa um marco na Saúde de Americana, pois o município passou a oferecer o tratamento aos portadores de câncer, o que facilita e muito a vida dessas pessoas, que não precisarão se deslocar para outras cidades”, afirmou Danilo Carvalho Oliveira, secretário de Saúde de Americana.