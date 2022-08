Americana vive a expectativa de uma nova remodelação viária

Se todas as obras que estão planejadas para o trânsito saírem do papel, os moradores de Americana precisarão repensar seus caminhos dentro da cidade.

Em setembro, a prefeitura dará início a uma obra que vai transfigurar a entrada do município. A região do portal passará por uma grande remodelação, que vai, inclusive, acabar com as rotatórias localizadas no meio da Avenida Antônio Pinto Duarte.

Os retornos poderão ser feitos pelas ruas paralelas, com o auxílio de três novos conjuntos semafóricos.

“Isso vai ser extremamente importante para que não haja mais esses congestionamentos na entrada e na saída de Americana”, diz o secretário adjunto da Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário), Pedro Peol.

Morador de Americana, o engenheiro civil João Batista Biagioni, especialista em trânsito, apontou que essas mudanças devem corrigir um dos gargalos da cidade. “No final da tarde, fica difícil acessar a Anhanguera [rodovia] e a Afonso Pansan também”, afirma.

Outra obra que já está em andamento promete mexer com a rotina dos motoristas: o prolongamento da Avenida Bandeirantes, do Campo do Torino até o Viaduto João Baptista de Oliveira Romano, que terá uma nova alça para a Avenida Abdo Najar.

Há também projetos para construção de novos viadutos na cidade, ainda sem prazo estipulado. Um deles será construído pela Rumo Logística paralelamente ao Viaduto Amadeu Elias. A ideia é deixar o Amadeu Elias com apenas um sentido e o viaduto paralelo com outro.

Segundo a Rumo, o projeto se encontra em fase de análise técnica e levantamento de custos para definição do cronograma de obras.

A CCR AutoBan, concessionária responsável pelas rodovias dos Bandeirantes (SP-348) e Anhanguera (SP-330), também deverá fazer dois viadutos sobre a Anhanguera, que ligariam a Praia dos Namorados e o Iate Clube Campinas aos bairros da outra margem da rodovia.

A administração municipal também planeja, em parceria com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), fazer um viaduto entre o Jardim Terramérica e o Jardim Glória, por cima da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304).

Biagioni vê esses planos de uma forma positiva. “Ajuda e muito. A cidade de Americana é complicada em nível de transposição de um lado para o outro, porque você tem dois acidentes aí: o Ribeirão Quilombo e a ferrovia”, diz o engenheiro, que classifica as obras como “necessárias”.

CICLOVIAS. Americana também deve, em breve, ter duas novas ciclovias: uma na Avenida Estados Unidos e outra nas avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade e Castelhanos, na região do Jardim Terramérica. Atualmente, há apenas uma, na entrada da cidade.

Os dois novos trechos serão custeados por meio de emendas parlamentares. No caso da Avenida Estados Unidos, o projeto, inclusive, já está pronto. De acordo com Peol, a prefeitura também irá atrás de verba para uma ciclovia no bairro Antonio Zanaga.

Para Biagioni, o sucesso das ciclovias também depende do bom-senso dos motoristas. “Ciclovia é sempre algo interessante.

O único fator contra a ciclovia não é ela em si, é o condutor do veículo automotor. Ele, por imprudência e por falta de sinalização de trânsito, acaba provocando acidentes, alguns deles até fatais, com ciclistas”, afirma.