Reality Rodolffo é eliminado do BBB com 50% dos votos após caso de racismo

Depois de uma disputa acirrada na noite desta terça-feira, 6, Rodolffo foi eliminado do Big Brother Brasil com 50,48% dos votos. Caio recebeu 44,09% e Gil, 5,43%. A semana foi de polêmica para o sertanejo, com um episódio de racismo. Isso porque Rodolffo, ao receber o castigo do monstro, comparou a peruca de um homem pré-histórico ao cabelo de João Luiz. Depois de um tempo se sentindo incomodado, o professor decidiu abrir o coração no Jogo da Discórdia de segunda-feira, 5.

“No sábado aconteceu uma situação lá no quarto cordel. Eu estou falando isso agora, é momento de muita coragem. O Rodolffo chegou a fazer uma piada, comparando a peruca do monstro da pré-história com o meu cabelo. Tocou num ponto muito específico, porque o jogo pode ser, sim, de coisas que a gente vive aqui dentro, mas também tem que ser um jogo de respeito”, declarou João.

O sertanejo pareceu surpreso com a fala de João Luiz. O apresentador Tiago Leifert perguntou se ele queria dizer alguma coisa e, balançando a cabeça, ele reafirmou o que havia dito: “se todo mundo observou como era a peruca do monstro, acredito eu que é um pouco semelhante. E não tem nada a ver isso”. Abalado, João respondeu: “naquela hora lá no quarto eu me calei. Mas você não sabe o quanto aquilo que você falou me machucou, me machucou muito”, ressaltando que já não aguentava mais ser vítima de preconceito desde que nasceu.

Depois de concluída a votação do Paredão, Tiago Leifert disse ao público que conversaria com calma sobre o episódio de racismo.

Rodolffo tentou se justificar, dizendo que o pai dele tem “o mesmo tipo de cabelo do João” e que ele “jamais faria algo para ofender”. Leifert explicou mais uma vez que não se tratava sobre o tipo de cabelo, mas uma questão que envolve raça. Depois de concluída a conversa e de a polêmica repercutir nas redes sociais, o resultado do paredão foi divulgado pelo apresentador do BBB 21.

Ao sair do reality, Tiago Leifert explicou a Rodolffo que, além do episódio envolvendo racismo, o público poderia ter se abalado, nas últimas semanas, pelo fato de o sertanejo ter brincado com o vestido de Fiuk. Na ocasião, o cantor sugeriu que, em Goiás, homem não iria vestido daquela maneira em uma balada, por exemplo.

“Desculpa todo mundo, errei mesmo, assumo e vou procurar não cometer de novo, né?”, concluiu Rodolffo.