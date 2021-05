Pocah é a décima quinta eliminada do BBB 21

Não deu para Pocah na reta final do Big Brother Brasil 21. Ela foi eliminada na noite desta quinta-feira, 29, ao receber 73,16% dos votos do público. Além dela estavam na escolha Gil do Vigor, que teve 14,94% dos votos, e Camilla de Lucas, com 11,90%.

Tiago Leifert, no discurso para anunciar o eliminado, falou que pior do que o sentimento de perseguição dentro do BBB 21 é a solidão. “Sair dessa situação e sobreviver é profundamente difícil, e chegar até aqui, a beira da semifinal, jogando sem ninguém por quase 90 dias, sem cometer nenhum ato de grosseria, sabendo ganhar, perder e acolher, isso tem que ser louvado. Nosso carinho à Pocah”, disse o apresentador.

Depois da saída de Pocah da casa, Camilla, Gil, Fiuk e Juliette comemoraram que estão na semifinal do programa. Na sequência, Leifert avisou aos brothers para colocarem roupas confortáveis e irem ao banheiro, pois haveria uma prova de resistência.

Os participantes precisariam ficar agarrados a um pilar em um carrossel. As únicas coisas que poderiam eliminar o participante seriam dormir durante a prova ou pedir para sair.

Até o início da manhã desta sexta-feira, 30, Juliette e Camilla de Lucas haviam desistido e estão automaticamente no novo paredão. A disputa está entre Fiuk e Gil.