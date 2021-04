Orquestra Petrobras Sinfônica exibe concerto ‘Música de Cinema’ a partir de hoje

A trilha sonora é um dos elementos mais importantes do cinema e carregamos memórias de nossas vidas, por vezes, através da música dessas obras. Você se lembra do que estava fazendo ou com era a sua vida na época em que foi exibido Harry Potter e a Pedra Filosofal? Ou Star Wars: O Império contra-ataca?

Para comemorar os 50 mil inscritos no YouTube, a Orquestra Petrobras Sinfônica lança o concerto “Música de Cinema” a partir desta sexta-feira, 23, às 20h. Sucessos de bilheteria, com canções que fazem parte do imaginário popular e que estão diretamente ligadas a personagens de filmes, foram interpretadas pelos músicos da orquestra em concerto inédito.

Quem não lembra da Marcha Imperial, composta por John Williams para Star Wars: O Império Contra-Ataca? Ou a música Hedwig’s Theme, também de John Williams, de Harry Potter e a Pedra Filosofal, do momento em que Harry é entregue para os tios ainda bebê? Ou as músicas encantadoras dos filmes da Disney e de Homem-Aranha? Todas estas canções poderão ser apreciadas no concerto.

Desde abril de 2020, com a chegada da pandemia do novo coronavírus, a orquestra intensificou a produção de conteúdo online e disponibilizou vídeos de concertos nas redes sociais. Desde então, são mais de quatro milhões de visualizações e o canal no YouTube alcançou 50 mil inscritos – 32% entre 18 e 34 anos.

“A orquestra produz bastante conteúdo voltado para a faixa etária de 18 a 30 anos, antes mesmo da pandemia, e automaticamente esse público migrou para as redes, hoje com uma procura maior que a internet oferece. Acho que esse movimento levou mais jovens a procurar conteúdos de música clássica. Isso me deixa particularmente muito feliz”, afirma Felipe Prazeres, Spalla da Petrobras Sinfônica. Ele ressalta que a orquestra sempre teve o intuito de levar música de concerto para o grande público. A equipe realizou apresentações com arranjos inéditos com a música Bohemian Rhapsody, do Queen.

O canal também tem opções de conteúdo para crianças, como A Arca Sinfônica – com músicas de Vinícius de Moraes, e Magia das Cores Sinfônica – em parceria com o Mundo Bita. Da série clássica, estão disponíveis vídeos com músicas de Ludwig Van Beethoven, Tchaikovsky e Heitor Villa-Lobos.

Para conferir o concerto “Música de Cinema”, basta acessar o link da Orquestra Petrobras Sinfônica no YouTube.

Link:(https://www.youtube.com/c/OPESinfonica/featured).