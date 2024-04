Decreto que concede a Madonna título de cidadã honorária do Rio de Janeiro é aprovado

Prestes a se apresentar no Rio de Janeiro, Madonna pode tornar-se cidadã honorária da cidade. Um decreto que concede o título à cantora estadunidense foi aprovado na última quinta-feira, 25, pela Câmara dos Vereadores.

A artista de 65 anos fará um show com megaestrutura na praia de Copacabana no próximo sábado, 4 de maio, para encerrar a turnê Celebration. Segundo a organização do evento, são esperadas mais de 1 milhão de pessoas, entre moradores da cidade e turistas brasileiros e estrangeiros.

O projeto, de autoria de Cesar Maia (PSD) e Carlo Caiado (PSD), diz que a vinda de Madonna ao Brasil “não apenas atrai e impacta diretamente no crescimento econômico, cultural e turístico para nossa cidade, mas também oferece uma oportunidade única de celebrar uma das maiores artistas de todos os tempos”.

O texto também destaca os feitos da cantora na indústria musical, além de sua filantropia e ativismo ao longo da carreira, afirmando que “seu impacto transcende a música e o entretenimento, influenciando também questões sociais e políticas ao redor do mundo”.

Madonna não precisa comparecer à Câmara Municipal do Rio para aceitar o título. A honraria pode ser entregue em qualquer lugar, até mesmo no hotel Copacabana Palace, onde ela estará hospedada para o show. Até o momento, no entanto, não se tem informações sobre qualquer cerimônia.

Show de Madonna no Rio

O show gratuito da cantora Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, terá um grande investimento da prefeitura da cidade. A administração confirmou que dará R$ 10 milhões para a BonusTrack, produtora responsável, para a realização da apresentação da artista. O valor foi publicado no Diário Oficial.

Madonna se apresentará com a The Celebration Tour, que celebra 40 anos de carreira da artista. O show, que terá início por volta das 21h45, terá duas horas de duração e contará com uma transmissão ao vivo da TV Globo. O DJ americano Diplo vai abrir a apresentação.

Daniela Maia, secretária municipal de Turismo do Rio, disse que o esquema de segurança será “pelo menos o mesmo” do último réveillon na cidade. No dia do show, o metrô vai funcionar até as 4h. A apresentação será a única da turnê da artista na América do Sul.